Es ermöglicht ab kommendem Jahr als Nachfolger der Riester-Rente geförderte Investitionen in börsengehandelte Titel. Dies sei ein richtiges Signal und ein wichtiger Schritt zu einer stärkeren kapitalgedeckten Säule für die Altersvorsorge, sagte Nagel dem Handelsblatt. Der neue Ansatz wirke allerdings erst mittelfristig und werde die Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Rentenversicherung in den nächsten Jahren nicht lösen. Nagel plädierte für eine umfassende Rentenreform mit längerer Lebensarbeitszeit. Es sei nahezu unausweichlich, das gesetzliche Eintrittsalter zu erhöhen. Nagel schlägt eine systematische Koppelung an die steigende Lebenserwartung vor.
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.