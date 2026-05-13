Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Es sei nahezu unausweichlich, das gesetzliche Eintrittsalter weiter zu erhöhen, sagte Nagel dem "Handelsblatt". Konkret solle dieses nach dem Jahr 2031 systematisch an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. Zugleich begrüßte Nagel das neue Altersvorsorgedepot, das ab dem kommenden Jahr als Nachfolger der Riester-Rente ⁠geförderte Investitionen ⁠in börsengehandelte Titel ermöglicht. Dies sei ein richtiges Signal ⁠und ein wichtiger ‌Schritt zu einer stärkeren kapitalgedeckten Säule für die Altersvorsorge.

Der Bundesbank-Präsident betonte, der neue Ansatz wirke jedoch erst mittelfristig und werde die Finanzierungs-Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung in den nächsten ​Jahren nicht lösen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.