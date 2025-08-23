Geldpolitik

Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

So sei etwa die Inflation im Dienstleistungssektor mit über drei Prozent sehr hoch, sagte Nagel dem TV-Sender Bloomberg. Er äußerte sich am Rande der jährlichen US-Notenbank-Konferenz in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming. Dort deutete indes der Chef der amerikanischen Federal Reserve, Powell, eine baldige erste Zinssenkung seit längerer Zeit für die Vereinigten Staaten an. Zum einen habe sich der Arbeitsmarkt deutlich abgeschwächt und berge dadurch Abwärtsrisiken. Zugleich sei die Inflation weitgehend unter Kontrolle.

Die Europäische Zentralbank hatte nach einer Serie von sieben Zinssenkungen in Folge zuletzt pausiert und den Satz bei 2,0 Prozent belassen. Der nächste Entscheid der Euro-Währungshüter steht Mitte September an.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.