Quartalszahlen

Im Monatsbericht der Bundesbank heißt es, im zweiten Quartal dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt saisonbereinigt etwas zugelegt haben. Gerechnet wird mit einem Plus von 0,1 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal. Die genauen Zahlen will das Statistische Bundesamt am Donnerstag veröffentlichen.
Der Einschätzung der Bundesbank zufolge profitierten die Unternehmen von einer dynamischen Auslandsnachfrage und wachsenden Exporten. Internationale Wettbewerber seien stärker von Produktengpässen betroffen gewesen. Für das kommende Quartal rechnen die Volkswirte mit wenig Entwicklung.
Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.