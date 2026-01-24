Hacker-Attacken
Bundesbank: Minütlich 5.000 Cyberangriffe allein auf IT-Systeme registriert - "Ständiger Wettlauf"

Bei der Deutschen Bundesbank kommt es jeden Tag zu tausenden Cyberangriffen. Allein auf die IT-Systeme erlebe man jede Minute mehr als 5.000 Attacken, sagte Bundesbank-Präsident Nagel dem "Tagesspiegel". Auf das Jahr hochgerechnet seien das zweieinhalb Milliarden Angriffe, die an der Firewall der Bank abprallen würden.

    Joachim Nagel spricht am Rednerpult.
    Bundesbankpräsident Nagel (picture alliance / Kirchner-Media / David Inderlied)
    Nagel sprach von einem ständigen Wettlauf. Man habe eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen ergriffen, um die Sicherheit so weit wie möglich zu gewährleisten.
    Für Krisenfälle wie den jüngsten Stromausfall in Berlin sieht Nagel die Bundesbank gut gerüstet. Es seien dafür verschiedene Vorkehrungen getroffen worden. Alle Filialen verfügten zudem über Notstromaggregate, sodass man im ganzen Bundesgebiet die Versorgung mit Bargeld bereitstellen könne. Zugleich kritisierte Nagel die Abhängigkeit von Bargeld in derartigen Fällen und warb für den digitalen Euro.
