Hacker-Attacken

Nagel sprach von einem ständigen Wettlauf. Man habe eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen ergriffen, um die Sicherheit so weit wie möglich zu gewährleisten.
Für Krisenfälle wie den jüngsten Stromausfall in Berlin sieht Nagel die Bundesbank gut gerüstet. Es seien dafür verschiedene Vorkehrungen getroffen worden. Alle Filialen verfügten zudem über Notstromaggregate, sodass man im ganzen Bundesgebiet die Versorgung mit Bargeld bereitstellen könne. Zugleich kritisierte Nagel die Abhängigkeit von Bargeld in derartigen Fällen und warb für den digitalen Euro.
Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.