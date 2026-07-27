Konjunkturschwäche

Bundesbank und EZB in Frankfurt am Main (picture alliance / Boris Roessler)

So sei die jüngste Exportschwäche ‌nicht allein ⁠auf Preisfaktoren oder konjunkturellen ⁠Gegenwind zurückzuführen, heißt es im Monatsbericht der deutschen Zentralbank. Vielmehr spielten auch strukturelle Faktoren eine Rolle. So müssten die Standortbedingungen verbessert und die Produktivität, Innovationsfähigkeit sowie Anpassungsfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft gestärkt werden. Dazu zählten etwa verlässliche Rahmenbedingungen für private Investitionen und bessere Voraussetzungen ⁠für junge, innovative Unternehmen. Darüber hinaus empfiehlt die Bundesbank der deutschen Politik eine beschleunigte Digitalisierung und geringere ⁠Bürokratiekosten.

Der Wirtschaftsstandort leide bereits seit Jahren ⁠unter einem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.