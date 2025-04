Inflation im Euro-Raum

Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Britta Pedersen)

Das seien gute Nachrichten, sagte Nagel der Nachrichtenagentur Reuters. Er äußerte sich am Rande der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Washington. Man habe zunächst zehn Mal die Zinsen erhöht, inzwischen seien sie sieben Mal wieder herabgesetzt worden. Die Europäische Zentralbank strebt als Optimalwert für die Wirtschaft im Euro-Währungsraum zwei Prozent Inflation an.

Im März lag die gemeinsame Teuerungsrate mit 2,2 Prozent bereits nahe an dieser Zielmarke. Erst in der vergangenen Woche hatten die Währungshüter in Frankfurt am Main die Leitzinsen gesenkt.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.