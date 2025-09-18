Sommerquartal

Die Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main - die Notenbank erwartet ein leichtes Wirtschaftswachstum im 3. Quartal 2025. (picture alliance/dpa /Arne Dedert)

Insgesamt könnte das reale Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2025 aus heutiger Sicht leicht steigen, hieß es im aktuellen Monatsbericht. Die Entwicklung geht demnach maßgeblich zurück auf Produktionssteigerungen bei den Auto- und den Maschinenbauern. Dies wird nach Einschätzung der Bundesbank auch nicht durch die US-Einführzölle getrübt. Im Bausektor lasse die Erholung hingegen weiter auf sich warten, obwohl Nachfrage und Finanzierungsbedingungen stabil seien. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für das gesamte Jahr eine Stagnation oder ein geringes Wachstum um 0,1 bis 0,2 Prozent.

