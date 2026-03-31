Öffentliche Haushalte

Die Bundesbank in Frankfurt am Main (picture alliance/dpa /Arne Dedert)

Laut Berechnungen der Bundesbank wuchsen die Verbindlichkeiten der öffentlichen Hand um 144 Milliarden Euro. Der größte Teil mit 107 Milliarden Euro entfiel auf den Bund einschließlich der Extra-Haushalte. 37 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden gingen zu Lasten der Länder, Kommunen und Sozialversicherungen.

Die Schuldenquote – also das Verhältnis der Schulden zur Wirtschaftsleistung – stieg um 1,3 Punkte auf 63,5 Prozent. Damit überschritt Deutschland – wie die meisten Staaten im Euroraum – zum sechsten Mal in Folge die in den europäischen Verträgen von Maastricht vereinbarte Grenze von 60 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.