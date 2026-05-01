Steigende Inflationsrate

Bundesbankpräsident Nagel hält Zinserhöhung für möglich. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Aus heutiger Sicht entwickelten sich die Inflationsaussichten ungünstiger als im März angenommen, sagte Nagel. Die Währungshüter warteten derzeit wachsam ab, um mehr Klarheit zu bekommen, seien jedoch jederzeit handlungsbereit. Die EZB hatte den Leitzins gestern bei zwei Prozent belassen, obwohl die Teuerungsrate im April angesichts des Iran-Kriegs auf drei Prozent gestiegen war. Ziel ist eine Inflationsrate von maximal zwei Prozent.

Höhere Zinsen können etwa den Euro ‌stärken, wodurch Importe günstiger werden können. ⁠Allerdings machen höhere Zinsen auch Investitionen teurer, ‌was die Konjunktur belastet.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.