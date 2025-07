Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Nagel sagte am Rande des G20-Treffens im südafrikanischen Durban, die Unabhängigkeit der Zentralbanken sei ihre DNA. Er halte es deshalb für gefährlich, damit zu spielen. US-Präsident Trump hat den Chef der US-Zentralbank, Powell, mehrfach kritisiert und ihn zu Zinssenkungen gedrängt. Die Nachricht von einer möglicherweise bevorstehenden Entlassung Powells führte gestern zu fallenden Kursen an den Finanzmärkten. Trump dementierte die Gerüchte über eine Entlassung des Notenbankchefs zwar, schloss dies aber nicht vollends aus. Trumps Haushaltsdirektor hatte Powell zuvor Misswirtschaft und eine "pompöse Renovierung" des Gebäudes der Notenbank in Washington vorgeworfen.

