Bundesbankpräsident Nagel (picture alliance / Kirchner-Media / David Inderlied)

Die Aufwärtsrisiken beim Preisausblick dominierten, sagte Nagel bei einer Veranstaltung in Frankfurt am Main. So könnten etwa unerwartet starke Zuwächse bei Löhnen oder Gewinnmargen die Inflation auf mittlere Sicht ansteigen lassen. Entscheidend sei nun, die Teuerung nachhaltig auf das Ziel von zwei Prozent zurückzuführen. Dafür brauche man ein ausreichend restriktives Zinsniveau, betonte Nagel.

In Deutschland lag die Inflationsrate im Juni bei 6,4 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.