Die Sorge davor sei gerechtfertigt, auch er sehe ein Rückschlagspotenzial, sagte Theurer im Deutschlandfunk. Sieben Technologiekonzerne dominierten derzeit den US-Markt, sagte Theurer. Wenn es zu einer Korrektur komme, schlage sich das auf den gesamten Aktienmarkt nieder. Das könne vor allem dann zu Verwerfungen führen, wenn es schockartig geschehe, sagte Theurer.

Zuletzt hatte auch die Europäische Zentralbank vor der Gefahr einer Börsenkorrektur gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.