Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Roland Jahn hat die Notwendigkeit der weiteren historischen Aufarbeitung der Stasi-Dokumente betont. Die historische Auswertung der Stasi-Akten finde künftig an den Universitäten statt, dort gehöre sie auch hin, sagte Jahn im Interview der Woche im Deutschlandfunk. In Forschungsverbünden gemeinsam mit Gedenkstätten und historischen Instituten werde auch interdisziplinäre Forschung stattfinden, bei der die DDR insgesamt betrachtet werde, nicht nur fixiert auf die Stasi.

Das Konzept, das der Deutsche Bundestag bestätigt habe, sichere die Zukunft der Nutzung der Stasi-Unterlagen und sichere auch, dass Bildung und Forschung weitergehen.

Akten als Symbol für die friedliche Revolution

Jahns sagte, die Akten bildeten auch ein Symbol für die friedliche Revolution. Es gelte auch der nächsten Generation zu zeigen, dass Diktatur überwindbar sei und sich Verhältnisse ändern könnten, wenn Menschen es täten.

Jahn führte aus, das Archivzentrum in Berlin-Lichtenberg am historischen Ort der ehemaligen Stasi-Zentrale werde alle Akten zur DDR, die sich im Bundesbesitz befinden, beherbergen, sodass dort ein Zentrum für Forscher und Bildung geschaffen werde.

Differenzierte Betrachtung der einstigen "Verräter"

Bei der Einsicht seiner eigenen Akten habe er gelernt, welcher Druck auf die einzelnen Menschen ausgeübt worden sei. Zwar hätten seine Mit-Studenten seine Entfernung von der Universität bestätigt und dafür gestimmt. Als er dann in den Akten gesehen habe, unter welchem Zwang sie gestanden hätten, habe er eine andere Bewertung vorgenommen. Erst habe er sie als Verräter bezeichnet. Er beurteile das heute viel differenzierter.

Ein Auftrag für die nächste Generation

Zum künftigen Amt einer oder eines Beauftragten des Deutschen Bundestages für die SED-Opfer sagte Jahn, es sei wichtig, dass die Person Empathie für die Menschen habe und zuhören könne. Außerdem müsse sie mit politischem Durchsetzungsvermögen in der Lage sein, den Menschen konkrete Hilfestellungen zu leisten. Dabei gehe es auch um die nächste Generation. Jemand, der im Alter von drei Jahren erlebt habe, wie seine Eltern verhaftet wurden, auch auf den habe das Auswirkungen. Auch bei anderen Themen wie Zwangsadoption und Zwangsarbeit benötigten die Opfer weiterhin Hilfe.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

