Bundestag

Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger (FDP) stellt sich wegen Fördergeld-Affäre erneut Fragen von Abgeordneten

Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger weist die in der Fördergeld-Affäre gegen sie erhobenen Vorwürfe weiterhin zurück. Es gebe nichts Neues in dieser Sache, sagte sie in einer Sondersitzung des Bildungsausschusses des Bundestages.