Forschungsmittel-Affäre

Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger trennt sich von Staatssekretärin

In der Affäre um eine mögliche Kürzung von Fördergeldern für kritische Wissenschaftler zieht Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger personelle Konsequenzen. Die FDP-Politikerin bat Kanzler Scholz nach Angaben ihres Ressorts darum, ihre Staatssekretärin Döring in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Hintergrund ist die Kritik an einem Auftrag zur Prüfung von Konsequenzen für Hochschullehrer.