Digitalisierung
Bundesdigitalminister Wildberger will bei Online-Portal für Sozialleistungen auf europäische KI-Lösungen setzen

Bundesdigitalminister Wildberger will bei der Entwicklung eines digitalen Portals für alle Sozialleistungen auf europäische Anbieter setzen.

    Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) spricht im Freien.
    Digitalminister Karsten Wildberger (CDU)s (Imago / Panama Pictures / Christoph Hardt)
    Er sagte im Deutschlandfunk, bei dem geplanten System solle auch Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Hier wolle man auf Sprachmodelle aus europäischer Bauart zurückgreifen. Es gehe ohne Abhängigkeit von US-Anbietern, so Wildberger. Man habe zudem deutsch geführte Konsortien beauftragt, die Infrastruktur für eine souveräne Cloud-Struktur zu bauen.
    Der CDU-Politiker führte an, der Plan sei, einen einheitlichen Zugang für Bürgerinnen und Bürger zu allen Sozialleistungen über ein Portal zu schaffen. Derzeit werde eine App-Lösung gebaut, wo man bereits Verwaltungsleistungen wie Kindergeld in mehreren Kommunen teste.
    Das Digitalministerium plant das Online-Portal für Sozialleistungen gemeinsam mit dem Arbeitsministerium. Gestern nahm eine Expertengremium unter Leitung beider Ministerien dazu die Arbeit auf.
    Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.