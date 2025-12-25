Sudan
Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan: Konflikt darf nicht in Vergessenheit geraten

Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan mahnt mehr Einsatz der internationalen Gemeinschaft für ein Ende des Konflikts im Sudan an.

    Schräg von oben aufgenommenes Porträt von Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan im Plenarsaal des Bundestags
    Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) (dpa / Katharina Kausche)
    Es handele sich um die derzeit größte humanitäre Krise weltweit, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine politische Lösung sei dringend notwendig, angefangen mit einem stabilen Waffenstillstand. Der Konflikt dürfe nicht in Vergessenheit geraten.
    Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Ausbruch der Kämpfe zwischen der Armee und der RSF-Miliz zwölf Millionen Menschen vertrieben. Die Hälfte der Bevölkerung ist von Hunger bedroht.
