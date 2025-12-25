Appell an internationale Gemeinschaft

Es handele sich um die derzeit größte humanitäre Krise weltweit, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine politische Lösung sei dringend notwendig, angefangen mit einem stabilen Waffenstillstand. Der Konflikt dürfe nicht in Vergessenheit geraten.
Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Ausbruch der Kämpfe zwischen der Armee und der RSF-Miliz zwölf Millionen Menschen vertrieben. Die Hälfte der Bevölkerung ist von Hunger bedroht.
