Aktionswoche "Gemeinsam aus der Einsamkeit"

Lisa Paus (l, Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sieht die Demokratie durch die zunehmende Einsamkeit der Bundesbürger bedroht (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

In Berlin sagte die Grünen-Politikerin zum Auftakt der Aktionswoche Einsamkeit, Einsamkeit nehme in allen Industriestaaten zu. Menschen würden krank, verbittert und misstrauisch. Wer Vertrauen in die Gesellschaft verliere, verliere auch Vertrauen in die Demokratie. Die politische Teilhabe nehme ab. Paus verwies auf geplante Gegenmaßnahmen. Unter anderem sollen Ursachen und Folgen von Einsamkeit stärker untersucht werden. Im Herbst beginnen Projekte für Menschen, die durch Trennung, beruflichen Neustart, Umzug oder Pflege von Angehörigen zu vereinsamen drohen.

Fast die Hälfte der jungen Erwachsenen in Deutschland fühlt sich einsam. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hervor. 46 Prozent der 16- bis 30-jährigen gaben an, moderat oder stark einsam zu sein. Junge Frauen seien häufiger betroffen als Männer.

