Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (picture alliance / Metodi Popow)

Es gehe darum, die Vielfalt älterer Menschen anzunehmen und sich gegen Stereotype und Vorurteile zu richten, sagte Paus in Mannheim. Das Alter sei eine Lebensphase mit Möglichkeiten und Chancen. Die Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahrzehnten hin zu einer des langen Lebens gewandelt. In dieser dürfe Altersdiskriminierung keinen Platz haben, erklärte die Grünen-Politikerin. Die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, Görner, wies darauf hin, dass sich ältere Menschen vor allem durch die voranschreitende Digitalisierung ausgegrenzt fühlten. Ihre Lebensleistung werde abgewertet, wenn vor allem bei öffentlichen Dienstleistungen nichts mehr ohne das Internet gehe.

Zu dem dreitägigen Kongress werden rund 15.000 Gäste erwartet. Mehr als 120 Veranstaltungen befassen sich damit, wie man aktiv, gesund und selbstbestimmt älter werden kann.

