Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (picture alliance / Metodi Popow)

Man erlebe weltweit einen erbitterten Kulturkampf gegen Gleichberechtigung, Inklusion und die Anerkennung von Vielfalt, auch in Deutschland, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Trotz Fortschritten habe kein Land der Welt bis heute die Gleichstellung von Frauen erreicht, beklagte Paus. Obwohl bereits bei der Weltfrauenkonferenz vor 30 Jahren in Peking der Anspruch auf vollständige Gleichstellung formuliert worden sei, seien heutzutage viele Erfolge akut bedroht.

Die deutsche Frauenministerin wird ab Sonntag an der UNO-Frauenrechtskommission in New York teilnehmen - einer internationalen Konferenz zur Stärkung von Frauenrechten.

