Soziales Pflichtjahr für Rentner

Bundesbildungsministerin Prien (Daniel Bockwoldt / dpa / Daniel Bockwoldt)

Das sei ein völlig falscher Ansatz, sagte die CDU-Politikerin bei der Bundesdelegiertenversammlung der Senioren-Union ihrer Partei. Sie verwies darauf, dass sich bereits viele Ältere ehrenamtlich engagierten und sich etwa um Enkelkinder kümmerten oder Nachbarn unterstützten. Dafür müsse man ihnen danken. Auch könne die Gesellschaft vom Erfahrungswissen älterer Menschen profitieren, betonte Prien.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.