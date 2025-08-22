Prof. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) (picture alliance / Metodi Popow / M. Popow)

Die ältere Generation müsse sich gesellschaftlich stärker einbringen, sagte Fratzscher im Magazin "Der Spiegel". Gesundheitlich würden das manche nicht können, aber dafür gebe es auch bei jungen Leuten Regelungen. Man brauche mehr Solidarität der Alten mit den Jungen. Fratzscher erklärte, es werde künftigen Generationen schlechter gehen. Das sehe auch die Mehrheit der Alten so.

Das DIW, dem Fratzscher vorsteht, hat bereits einen sogenannten Boomer-Soli vorgeschlagen. Das Konzept sieht vor, Altersarmut in der Generation der Babyboomer durch eine Umverteilung der Renten entgegenzuwirken. Der Vorschlag hatte eine neue Debatte über Generationengerechtigkeit ausgelöst.

