Treffen mit EU-Kollegen

Lars Klingbeil mit seinen Kollegen am Gästehaus Sandwerder der Deutschen Bundesbank am Wannsee. (dpa / Michael Kappeler)

Er beklagte, die EU komme manchmal nur im Schneckentempo voran. Man wolle deshalb Impulse setzen, um in maßgeblichen politischen Feldern voranzukommen. Als ein Beispiel nannte der SPD-Politiker nötige Fortschritte bei der seit Jahren angstrebten sogenannten europäischen Kapitalmarktunion. Ziel ist ein Zusammenwachsen der europäischen Kapitalmärkte, um mehr private Investitionen zu mobilisieren. Hier müsse jedes Land über seinen nationalen Tellerrand hinausschauen, verlangte Klingbeil.

Konkret geht es um eine gemeinsame Positionierung zu einem Vorschlag der Europäischen Kommission. Die Brüsseler Behörde hatte im Dezember einen Plan vorgelegt, um die EU-Kapitalmärkte durch eine gemeinsame Aufsicht besser zu integrieren. Dabei sollen Zuständigkeiten der nationalen Behörden wie der Bonner

BaFin auf die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) in Paris übertragen werden.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.