Bundesfinanzminister Klingbeil empfängt heute seine Amtskollegen aus Frankreich, Italien, Spanien, Polen und den Niederlanden in Berlin. (picture alliance / ABBfoto)

Ein Thema dürfte die Kapitalmarktunion sein, die seit Jahren eine zentrale wirtschaftspolitische Forderung ist - auch von Deutschland. Vorgesehen ist, die Regeln für die Kapitalmärkte in den 27 EU-Staaten zu harmonisieren und grenzüberschreitende Transaktionen und Investitionen zu vereinfachen. Zudem soll es vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs um die aktuelle wirtschaftliche Lage gehen. Bundesfinanzminister Klingbeil empfängt seine Amtskollegen im Gästehaus der Bundesbank.

Der sogenannten E6-Gruppe gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und die Niederlande an. Sie war im Januar gegründet worden, um Fortschritte bei bestimmten finanzpolitischen Themen voranzutreiben.



Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.