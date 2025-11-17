China-Reise

Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) (dpa / Christoph Soeder)

Der Zugang zu kritischen Rohstoffen und der Abbau chinesischer Überkapazitäten in Sektoren wie Stahl und Elektromobilität seien für die Arbeitsplätze in Deutschland von hoher Bedeutung, sagte der SPD-Politiker vor dem Abflug nach Peking. Deutschland scheue keinen Wettbewerb, aber er müsse fair sein. Klingbeil wird Vize-Ministerpräsident Lifeng zum deutsch-chinesischen Finanzdialog treffen, einem 2015 eingerichteten Gesprächsformat. Begleitet wird der Finanzminister von Bundesbank-Präsident Nagel und von Vertretern deutscher Banken und Versicherungen.

Die Reise findet vor dem Hintergrund politischer Spannungen statt. Der Besuch von Außenminister Wadephul war im vergangenen Monat geplatzt, nachdem China die meisten der vorgeschlagenen Treffen abgelehnt hatte.

