Öffentliche Finanzen

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen bis 2030. Die Ergebnisse der Schätzung bilden auch eine Grundlage für den Bundeshaushalt im kommenden Jahr. Das Kabinett hatte Ende April Eckwerte für den Etat beschlossen. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen kommt im Frühjahr und im Herbst zusammen.
Die Bundesregierung hatte angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs ihre Konjunkturprognose zuletzt halbiert und erwartet in diesem Jahr nur noch ein Wachstum für Deutschland von einem halben Prozent.
Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.