Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (r) und sein kanadischer Amtskollege Francois-Philippe Champagne nehmen an einem Treffen mit deutschen und kanadischen Wirtschaftsvertretern teil. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Er sagte bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Champagne in Toronto, man müsse aus Abhängigkeiten herauskommen und an der Souveränität Europas arbeiten. Dafür sei Kanada ein idealer Partner. Champagne sagte, die europäischen Partner wollten eine starke transatlantische Perspektive.

Klingbeil absolviert derzeit einen zweitägigen Besuch in Kanada. Er will sich dort für eine engere Zusammenarbeit unter anderem bei der Rohstoffversorgung, im Rüstungsbereich und bei künstlicher Intelligenz einsetzen sowie bei kanadischen Firmen für Investitionen in Deutschland werben. Geplant war auch ein Treffen mit kanadischen Wirtschaftsvertretern.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.