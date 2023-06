Finanzminister Lindner beim Deutschen Sparkassentag 2023. (Michael Matthey / dpa / Michael Matthey)

Die hohe Inflation wirke sich auch auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus, wenn Menschen am Ende des Monats in Sorge seien, ob sie den Kühlschrank voll bekämen, sagte Lindner auf dem Sparkassentag in Hannover. Er verwies auf seine Vorrednerin Lagarde. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank hatte eine weitere Straffung des geldpolitischen Kurses signalisiert.

Der CDU-Vorsitzende Merz warb in seiner Rede für mehr Vermögensbildung von Arbeitnehmern, zum Beispiel durch Beteiligung an Produktivvermögen. Gestern hatte Bundeskanzler Scholz auf dem Sparkassentag den Finanzinstituten Unterstützung bei der geplanten Bankenregulierung zugesagt. Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck signalisierte in Hannover den Sparkassen Rückendeckung bei den Verhandlungen rund um Kapitalmarkt- und Bankenunion.

