Bundesfinanzministerium stoppt seinen Erweiterungs-Neubau

Das Bundesfinanzministerium in Berlin (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Da sich durch das mobile Arbeiten der Bedarf an Bürofläche vermindert habe, werde das Vorhaben gestoppt, teilte das Ressort von Finanzminister Lindner auf Twitter mit. Der FDP-Politiker hatte bereits im Vorfeld eine Überprüfung der Pläne für eine Erweiterung des Domizils an der Berliner Wilhelmstraße angekündigt. Das neue Gebäude sollte zwischen 600 und 800 Millionen Euro kosten und war 2019 noch vom damaligen Finanzminister und heutigen Bundeskanzler Scholz in Auftrag gegeben worden.

Geplant ist nun stattdessen ein neuer Komplex, der von allen Bundesressorts genutzt werden kann - etwa als Ausweichquartier, wenn die eigentlichen Dienstsitze saniert werden. Demnach sollen dort auch Wohnräume entstehen.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.