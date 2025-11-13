Konkret will die Bundesregierung Deutschlands Kompetenzen in sechs Schlüsseltechnologien verbessern, darunter Künstliche Intelligenz, Quantentechnologien und Mikroelektronik. Die Opposition warf Ministerin Bär eine Politik der Ankündigungen vor.
Im weiteren Verlauf der Bundestagssitzung stimmen die Abgeordneten über eine Reihe von Gesetzentwürfen ab. Konkret geht es um eine bessere Bekämpfung von Schwarzarbeit, eine Stromsteuer-Senkung für Unternehmen, Online-Gerichtsverfahren sowie ein Verbot von gesundheitsschädlichem Lachgas und K.O.-Tropfen.
Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.