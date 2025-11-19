US-Gericht verbietet Texas vorerst neuen Wahlkreiszuschnitt. (Eric Gay/AP/dpa)

Das Gericht entschied, dass die von den Republikanern auf den Weg gebrachte Neuordnung bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr nicht angewendet werden darf. Der republikanische Gouverneur von Texas, Abbott, kündigte an, er werde beim Obersten Gerichtshof Berufung einlegen. Mit der Änderung wollten die Republikaner von Präsident Trump ihre Mehrheit sichern.

Die Praxis des Wahlkreiszuschnitts aus politischen Motiven hat in den USA eine lange Tradition. In der Regel werden die Wahlkreise alle zehn Jahre auf Grundlage von Zensusdaten über die Bevölkerungsstruktur neu festgelegt.

Im Herbst 2026 stehen in den USA Zwischenwahlen an.

