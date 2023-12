Trump bewirbt sich erneut für die Präsidentschaftswahl in den USA 2024. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrew Harnik)

Damit könne Trump auch nicht als Bewerber seiner Partei an den Vorwahlen teilnehmen, hieß es. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Trumps Anwälte kündigten an, gegebenenfalls vor den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten zu ziehen.

Trump-Gegner berufen sich auf Zusatzartikel zur US-Verfassung

Hintergrund ist, dass diverse Kläger in verschiedenen US-Bundesstaaten versuchen, Trumps Namen von Wahlzetteln für die Präsidentenwahl 2024 zu streichen. Sie berufen sich auf einen Abschnitt im 14. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten. Demnach darf sich niemand um ein Amt auf Bundesebene bewerben, wenn er an einem Aufstand oder einer Rebellion gegen die USA beteiligt gewesen ist. Das gilt auch für den Fall, dass er Aufständische lediglich unterstützt oder ermutigt hat. Noch nie zuvor ist ein Präsidentschaftskandidat auf Grundlage des 14. Zusatzartikels von einer Wahl ausgeschlossen worden.

In Bundesstaaten wie Michigan und Minnesota waren die Kläger gegen Trump bereits gescheitert - auch in Colorado konnte der Republikaner zunächst vor einem unteren Gericht einen Sieg verbuchen. Jedoch schrieb die Richterin schon damals: "Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass Trump mit der konkreten Absicht gehandelt hat, politische Gewalt anzustacheln und sie gegen das Kapitol zu richten, um die Bestätigung des Wahlergebnisses zu stören." Die Richterin kam jedoch zu dem Schluss, dass sich die Klausel in der Verfassung explizit nicht auf das Präsidentenamt bezieht - und Trump daher in Colorado auf dem Wahlzettel für die Vorwahlen der Republikaner bleiben darf. Das Oberste Gericht dort sah dies nun anders.

Trump: Ich habe Hitlers "Mein Kampf" nicht gelesen

Die Vorwahlen beginnen im Januar im Bundesstaat Iowa. Trump liegt in Umfragen für seine Republikanische Partei deutlich vorn.

Seit Monaten äußert er sich zunehmend aggressiver und autoritärer. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Iowa betonte Trump gestern, er habe Adolf Hitlers Schrift "Mein Kampf" nie gelesen. Zugleich wiederholte er die Äußerung, wonach illegale Einwanderer das Blut Amerikas vergiften würden. Hitler habe diese Sprache "auf eine ganz andere Weise" verwendet, führte Trump aus.

Deutscher USA-Forscher: "Müssen Trumps autoritäre Neigung sehr ernst nehmen"

Zuletzt hatten die Sorgen vor Trumps Vorgehen zugenommen. Der stellvertretende Forschungsgruppenleiter Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik, Johannes Thimm, rief dazu auf, dessen autoritäre Neigungen "sehr ernst" zu nehmen. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er, Trump habe in seiner ersten Präsidentschaft stets Grenzen ausgetestet . Eine zweite dürfte noch radikaler und folgenschwerer werden. Er müsse sich weniger Gedanken um sein Image machen.

Zudem gebe es bereits konkrete Pläne, seine Macht auszudehnen. So kündigte Trump an, Institutionen und Leute, die ihm Widerstand leisten könnten, zu entmachten, sowie Proteste womöglich auch durch das Militär niederschlagen zu lassen. Thimm schließt nicht aus, dass Trump versucht ist, dass Präsidentenamt ungeachtet der Verfassung nach vier Jahren nicht mehr abzugeben.

