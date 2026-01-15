Einweg-E-Zigaretten sind umstritten. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Ian Murray)

Oft wird mit bunten Designs und Geschmacksrichtungen wie Minze, Melone oder Omas Apfelkuchen für Vapes geworben. Kritiker sehen darin eine Strategie, vor allem junge Menschen anzusprechen. Das Jugendschutzgesetz verbietet den Verkauf an Kinder und Jugendliche. Der BGH hat zu klären, ob Händler auch beim Online-Versand von Ersatzteilen das Alter der Käufer kontrollieren müssen. - In der Vorinstanz hatte das Oberlandesgericht Hamm dies bejaht. - Vapes erhitzen Flüssigkeiten. Diese E-Liquids werden verdampft und über ein Mundstück eingeatmet. Sie bestehen in der Regel aus Feuchthaltemitteln, Nikotin und Aromastoffen. [Az. I ZR 106/25]

