Adoptionsverfahren

Bundesgerichtshof stärkt Rechte von Samenspendern

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Rechte von Samenspendern in Adoptionsverfahren gestärkt. Nach einem veröffentlichten Beschluss sind diese an dem Verfahren zu beteiligen, sofern nicht völlig klar sei, dass an der rechtlichen Vaterschaft kein Interesse bestehe.