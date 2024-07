Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (picture alliance/dpa / Christoph Schmidt)

Die höchsten deutschen Zivilrichter sehen Ähnlichkeiten zu einem Fall, der im Oktober am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg entschieden werden soll. Der BGH verhandelte heute über eine Klage des Axel-Springer-Konzerns gegen Eyeo, den Vertreiber des Werbeblockers AdBlock Plus. Axel Springer sieht das Urheberrecht verletzt. Das Verlagshaus will, dass Eyeo auf Spinger-Seiten keine Werbung mehr blockiert, und fordert außerdem Schadenersatz für entgangene Einnahmen in Millionenhöhe. Vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Hamburg hatte die Klage keinen Erfolg.

(Az. I ZR 131/23)

