Neue Pflegeform

Gesundheitsminister Lauterbach möchte mit mit einem neuen Pflegeangebot ermöglichen, dass Menschen in einer Wohnung leben, in der sie rund um die Uhr gepflegt werden. (Archivbild) (picture-alliance / dpa / Britta Pedersen)

Das Angebot sieht vor, dass Menschen in einer Wohnung leben, in der sie rund um die Uhr pflegerisch versorgt werden. Diese Mischform richte sich an Menschen, die noch nicht in ein Pflegeheim wollten, aber auch nicht mehr in der eigenen Wohnung leben könnten, sagte der SPD-Politker in Berlin. Ein solches Angebot gebe es bislang in Deutschland noch nicht, betonte der Minister. Die rechtliche Grundlage dafür solle in einem Pflegegesetz geschaffen werden, das er noch vor dem Sommer vorlegen werde. Darin sollen darüber hinaus auch zusätzliche Kompetenzen für Pflegekräfte geregelt werden. Es sei ein Problem, dass Pflege in Deutschland mehr könne als sie dürfe, sagte Lauterbach.

Der Deutsche Pflegerat begrüßte die Initiative. Pflegekräfte dürften dann endlich ausüben, was sie gelernt hätten und können, sagte Präsidentin Vogler. Das diene auch dem Ziel, Menschen in der Pflege zu halten.

