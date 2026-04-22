Pflegereform

Senioren mit Rollator und eine Pflegekraft gehen auf einem Gang in einem Pflegeheim in Brandenburg. (imago / Andreas Franke)

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit Bezug auf Koalitionskreise berichtet, soll es Einschnitte bei den Zuschüssen für Pflegeheimbewohner geben. So sollen Pflegebedürftige länger warten müssen, bis ihre gestaffelten Zuschüsse steigen. Dem Entwurf zufolge könnte die Pflegeversicherung auf diese Weise Ausgaben in Milliardenhöhe einsparen.

Außerdem soll es künftig für alle Versicherten schwieriger werden, überhaupt als pflegebedürftig anerkannt beziehungsweise in die unteren Pflegegrade eingestuft zu werden. Auch eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze ist geplant.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.