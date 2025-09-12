Die CDU-Politikerin sagte in Berlin, die zehn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten bis März 2026 erste Vorschläge für kurzfristig wirksame Maßnahmen erarbeiten. In einem zweiten Schritt werde die Kommission dann Empfehlungen für strukturelle Reformen machen. Warken betonte, Ziel sei es, das enorme Ausgabenwachstum zu begrenzen und die Beiträge zu stabilisieren.
Das Ministerium hatte die Finanzierungslücke bei den Krankenkassen zuletzt auf vier Milliarden Euro beziffert.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.