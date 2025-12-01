Die AfD-Fraktion im Bundestag (Archivbild). (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler)

Die CDU-Politikerin, die auch Vorsitzende der Frauen-Union ist, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, von der AfD kämen erschreckende Beleidigungen und unterirdische Kommentare gegen Politikerinnen anderer Parteien. Sie sitze sehr nah an den Reihen der AfD-Fraktion und bekomme weit mehr an Äußerungen mit als jene, die im Bundestagsprotokoll vermerkt würden. Dabei gehe es nicht nur um die politische Meinung von Parlamentarierinnen, sondern auch um Äußeres wie deren Kleidung. Das sei der Würde des Bundestags nicht angemessen, betonte Warken. Sie rief alle Abgeordneten auf, solch ein Verhalten gemeinsam zu ächten.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.