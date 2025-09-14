Nach Medienbericht

Abschiebeflug im Juli 2025 vom Flughafen Leipzig/Halle nach Afghanistan (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Der CSU-Politiker bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Demnach wird derzeit die Entsendung deutscher Vertreter in die afghanische Hauptstadt Kabul organisiert, um die Gespräche dort fortzusetzen. Geplant seien leichtere, regelmäßige und in größerem Umfang stattfindende Abschiebungen. Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zum Taliban-Regime.

Nach einer dreijährigen Pause infolge der Machtübernahme der Taliban im August 2021 schiebt Deutschland seit einem Jahr wieder nach Afghanistan ab, zuletzt waren es im Juli 81 straffällige Afghanen. Am Freitag hatte Österreich ebenfalls direkte Gespräche mit den Taliban bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.