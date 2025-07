Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister (Archibild). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Am Übergang Polowce-Pieszczatka trifft der CSU-Politiker mit seinem polnischem Kollegen Siemoniak zusammen. Die beiden Minister hatten bereits vor einigen Wochen in Warschau über die Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Einwanderung beraten. Dieser Dialog solle fortgesetzt werden, kündigte das Bundesinnenministerium an.

Polen hat seine Ostgrenze zu Belarus besonders gesichert, weil von dort zahlreiche Flüchtlinge auf EU-Gebiet einzudringen versuchen. Die Regierung von Ministerpräsident Tusk vermutet, dass die illegalen Grenzübertritte von den Führungen in Belarus und Russland bewusst gefördert werden, um die EU unter Druck zu setzen.

