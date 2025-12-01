Keine Hinweise auf Bedrohungen

Weihnachtsmarkt in Darmstadt (Archivbild) (IMAGO / HEN-FOTO / Peter Henrich )

Polizei und Bundeskriminalamt hätten keinerlei Hinweise auf eine akute extremistische oder terroristische Bedrohung, sagte Dobrindt anlässlich des Beginns der Adventszeit den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Zwar verstehe er, dass man beim Glühweintrinken die Bilder früherer Vorfälle in den Kopf bekommen könne. Doch seien die Sicherheitsvorkehrungen immens. Der Innenminister fügte hinzu, natürlich kosteten die Sicherheitsmaßnahmen Geld, und darüber werde in den Kommunen diskutiert. Es würden aber nicht im großen Stil Weihnachtsmärkte abgesagt.

Im vergangenen Jahr war ein Attentäter mit einem Auto durch den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast und hatte sechs Menschen getötet. Er steht derzeit vor Gericht.

