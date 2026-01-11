Nach Strom-Anschlag

Bundesinnenminister Dobrindt. (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Der CSU-Politiker sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", vorgesehen seien unter anderem eine personelle Aufstockung der Nachrichtendienste und eine Ausweitung von deren digitalen Befugnissen. Dadurch solle die Szene besser ausgeleuchtet werden, und ihre Spuren im Internet sollten schneller verfolgt werden können. Außerdem sollten Energieunternehmen, Flughäfen und andere große Infrastruktur-Einrichtungen durch gesetzliche Maßnahmen besser vor Sabotage und Terroranschlägen geschützt werden.

Zu dem Brandanschlag, in dessen Folge im Südwesten Berlins zeitweise rund 45.000 Haushalte und 2.200 Betriebe ohne Strom waren, hatte sich eine linksextreme Gruppe bekannt.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.