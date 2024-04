Bundesregierung

Innenministerin Nancy Faeser (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern )

Die SPD-Politikerin strebt eine Änderung des Gewaltschutzgesetzes an. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören Anti-Gewalttrainings für Täter und elektronische Fußfesseln, um Kontakt- und Näherungsverbote konsequenter umsetzen zu können. Faeser möchte zudem in Pilotprojekten an Standorten der Bundespolizei Anlaufstellen für Frauen mit geschulten Beamtinnen einrichten. Jeden dritten Tag werde eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet, sagte die Ministerin und nannte diese Gewalt unerträglich.

Aus dem Bundesinnenministerium hieß es, Faeser habe ihre Reforminitiative bereits an Justizminister Buschmann, FDP, herangetragen. Änderungen im Gewaltschutzgesetz müssten durch das Justizministerium umgesetzt werden.

