Medienberichte

Wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland berichteten, könnte die Ernennung noch in diesem Jahr erfolgen. Haldenwang amtiert seit 2018 an der Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz in Köln. Mit 64 Jahren nähert er sich jedoch der Altersgrenze. Als denkbar gilt den Berichten zufolge, dass Haldenwang noch ein von ihm angekündigtes neues Gutachten zur Einstufung der AfD vorstellt und anschließend in den Ruhestand geht. Dies sei eine Frage von Wochen oder wenigen Monaten.

Beim Bundesamt für Verfassungsschutz gibt es derzeit zwei Vizepräsidenten, Silke Willems und Sinan Selen. Neben diesen seien auch andere Namen für die Nachfolge Haldenwangs im Gespräch, hieß es.

