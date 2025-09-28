Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte einen Bericht der Bild-Zeitung, wonach noch im Oktober Bundesbeamte nach Kabul reisen, um dort mit Verantwortlichen zu verhandeln. Innenminister Dobrindt sagte, Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan müssten regelmäßig stattfinden können. Darum verhandle man jetzt direkt in Kabul.
Deutschland unterhält offiziell keine diplomatischen Beziehungen zum Taliban-Regime. Nach einer dreijährigen Pause infolge der Machtübernahme der Taliban im August 2021 schiebt die Bundesrepublik seit einem Jahr wieder nach Afghanistan ab. Zuletzt waren es im Juli 81 straffällige Afghanen.
