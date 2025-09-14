Abschiebeflug im Juli 2025 vom Flughafen Leipzig/Halle nach Afghanistan: Die Bundesregierung verhandelt laut einem Medienbericht nun direkt mit den Taliban über künftige Abschiebungen. (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, kam es Anfang September zu einem Treffen zwischen Vertretern des Bundesinnenministeriums und den Taliban im Emirat Katar, das als Vermittler auftritt. Derzeit werde die Entsendung deutscher Vertreter in die afghanische Hauptstadt Kabul organisiert, um die Gespräche dort fortzusetzen.

Das Bundesinnenministerium steht laut dem Bericht kurz davor, die Abschiebungen nach Afghanistan massiv auszuweiten. Geplant sind demnach leichtere, regelmäßige und in größerem Umfang stattfindende Abschiebungen. Diese müssten nicht immer per Charterflug erfolgen, es seien auch Linienflüge möglich, hieß es.

Nach einer dreijährigen Pause infolge der Machtübernahme der Taliban im August 2021 schiebt Deutschland seit einem Jahr wieder nach Afghanistan ab, zuletzt waren es im Juli 81 straffällige Afghanen. Am Freitag hatte Österreich ebenfalls direkte Gespräche mit den Taliban bestätigt.

