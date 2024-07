Extremismus

Bundesinnenministerium verbietet Islamisches Zentrum Hamburg - Durchsuchungen in mehreren Bundesländern

Das Bundesinnenministerium hat das Islamische Zentrum Hamburg verboten. Es handele sich um eine extremistische Organisation, die verfassungsfeindliche Ziele verfolge, hieß es in einer Mitteilung. Auch weitere Teilorganisationen seien verboten worden, darunter in Frankfurt am Main, München und Berlin.

24.07.2024